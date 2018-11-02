Госбюджет недовыполнен по доходам на 2,3% - Госказначейство

Это на 1,2 миллиардов гривен или 1,8% выше планового показателя. При этом доходы за январь-октябрь достигли 747,3 миллиардов гривен, но при этом остались недовыполнены относительно плана на 17,5 миллиардов гривен или на 2,3%.

Такие данные в пятницу утром, 2 ноября, опубликовала на своем сайте Государственная казначейская служба.

Таким образом, по данным ведомства, по сравнению с октябрем прошлого года доходы госбюджета увеличились на 10,8 миллиардов гривен или на 17,6%, тогда как поступления от доходов в госбюджет за последние десять месяцев этого года превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 99,9 миллиардов гривен, или на 15,4%.

В то же время налоговые поступления за десять месяцев 2018 года превысили показатель за аналогичный период 2017 года на 17% и составили 312,5 миллиардов гриве, при этом этот показатель остался в рамках плана. Таможенные поступления в январе-октябре-2018 превысили прошлогодний показатель за аналогичный период на 13% и остались в рамках плана, составив 275,6 миллиардов гривен.

В октябре поступления по налогам составили 26,6 миллиардов гривен, что на 25% превышает прошлогодний показатель, но на 2,9% меньше плана. Таможенные поступления за прошлый месяц достигли 35,5 миллиардов гривен, превысив на 23% поступления в октябре-2017 и на 11,9% план.

В целом октябрьский план по ГФС был перевыполнен на 5%, а к октябрю прошлого года прирост составил 23,9%.

Как уточнила ГКСУ, по итогам 10 месяцев этого года НДС был возмещен на сумму 107,9 миллиардов гривен, что на 11% выше прошлогоднего показателя, в том числе октябрьское возмещение составило 10,3 миллиардов гривен по сравнению с 12,46 миллиардами гривен в сентябре-2018.

В целом общий фонд госбюджета за январь-октябрь-2018 был недовыполнен по доходам к плану на 2,1% и получил 673,1 миллиардов гривен. В том числе в октябре общий фонд был перевыполнен на 4,8% при поступлениях 64 миллиардов гривен.

Доходы местных бюджетов в октябре этого года к аналогичному периоду минувшего года возросли на 10% - до 22,2 миллиардов гривен, при этом указанная сумма на 14% выше ожидаемых показателей, свидетельствуют данные ГКСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 миллиардов гривен, расходы - на уровне 991,7 миллиардов гривен.