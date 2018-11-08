Несмотря на предвыборный процесс бюджет Украины должен быть сбалансированным - МВФ

Такое пожелание в среду вечером, 7 ноября, высказал руководитель миссии Международного валютного фонда Рон Ван Роден во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Глава миссии МВФ пожелал успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества, а Парубий, в свою очередь, отметил необходимость продолжения сотрудничества с МВФ на пути проведения реформ в Украине.

При этом глава украинского парламента отметил, что сейчас происходит процесс обсуждения проекта Государственного бюджета Украины на 2019 год и депутаты очень хорошо понимают, насколько этот документ важен не только для внутреннего экономического развития, но и для сотрудничества с Фондом.

Парубий также подчеркнул, что делается все возможное для скорейшего его принятия и спрогнозировал принятие документа 22 ноября этого года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Украины заявило, что ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.