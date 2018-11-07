У компании ДТЭК закончился уголь на Луганской ТЭС

По словам эксперта, с 11 октября российская сторона не предоставляет квоты на поставки угля, которые происходили из Ростовской области РФ. ДТЭК не успел сформировать запасы угля в достаточном объеме для минимизации рисков в отопительный сезон. На данный момент предприятие работает, используя газ.

Кроме этого, Андрей Герус отметил, что себестоимость работы на газу составляет 3,5 грн за кВт/ч, тогда как "угольным" тарифом порывается 1,75 кВт/ч.

"С сегодняшнего дня ДТЭК-Луганская ТЭС будет генерировать убытки в размере 14 млн гривен в сутки, до конца года это будет около 850 млн гривен", - подытожил он.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", компании "ДТЭК" и China Machinery Engineering Corporation разрабатывают проект строительства в Днепропетровской области солнечной электростанции мощностью 200 МВт.