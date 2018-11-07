Топливо на украинских АЗС падает в цене

Согласно недавно полученным данным, на АЗС Shell бензины и ДТ подешевели на 50-60 коп./л, до: А-92 - 32,49 грн/л, А-95 - 34,229 грн/л, А-95 Премиум - 36,79 грн/л, ДТ - 33,29 грн/л, и ДТ Премиум - 35,79 грн/л.

Также все бензины на АЗС Avantage 7 в Киеве подешевели на 50 коп./л, до: А-92 - 29,95 грн/л, А-95 - 30,95 грн/л. В то же время дизтопливо в сети подорожало на 50 коп./л - до 31,45 грн/л.

Кроме того, частное снижение цен наблюдалось в сетях АЗС Jazz Oil, Укргаздобыча, Катрал, Mango и Ultra.

По состоянию на 7 ноября 2018 года средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня: А-92 - 31,50 грн/л, А-95 - 32,64 грн/л, А-95 Премиум - 33,72 грн/л, ДТ - 32,30 грн/л.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ря украинских сетей АЗС возобновили импорт бензина марки А-95 из Польши. Самыми крупнейшими поставщиками стал WOG, импортировав 3,2 тысяч тонн. ОККО поставила 2,6 тыс. тонн, Socar – порядка 1 тыс. тонн.