В октябре ситуация на валютном рынке улучшилась, - НБУ

За последний месяц курс гривны как к доллару, так и к евро укрепился. Такие данные в своем "Макроэкономическом и монетарном обзоре" в четверг. 1 ноября, опубликовал Национального банка Украины.

При этом регулятор пояснил, что стабилизации способствовали снижение ажиотажного спроса на валюту как на межбанковском, так и наличном рынке, при одновременном увеличении предложения валюты со стороны клиентов банков, в первую очередь предприятий АПК и населения.

Весомыми факторами были также улучшение рыночных настроений на фоне прогресса в отношениях с МВФ, а также сохранение присутствия НБУ на валютном рынке, что способствовало снижению волатильности курса гривны.

Кроме того, в октябре сальдо операций НБУ с иностранной валютой было положительным и составило почти 200 миллионов долларов, а с начала года - 0,8 миллионов долларов, - говорится в обзоре НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 1 ноября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2811,8832 грн;

100 евро - 3182,4894 грн.