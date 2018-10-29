Украина теряет место на мировом рынке меда

Об этом проинформировал глава ассоциации Укрбджолопром Валерий Домбровский.

В таких условиях создается угроза, что Украину выкинут с мирового рынка меда. Вместе с тем качество украинского меда очень высоко. Ведь Украина стабильно держит первое место в Европе по производству меда. Однако, продавать за границу украинский мед предлагают по сниженным стандартам.

Местным экспортерам предлагают установить диастазное число уровне пяти, а показатель влажности - на уровне 25, но это уже сахарный сироп, отмечает глава Укрбджолопрома.

Домбровский также подчеркнул, что мы заключили соглашение с Евросоюзом о зоне свободной торговли. Оно гласит: сколько вывез, столько тебе вправе завести. А в итоге мы вывезем мед с диастазой 25-50, влажностью 17-21, а получаем в яркой упаковке сахарный сироп.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", экспорт украинского меда за девять месяцев нынешнего года снизился до 27,77 тыс. т, то есть на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.