Споры относительно марки Xiaomi дошли до суда

Об этом сообщает Большая палата Верховного суда Украины.

В конце 2017 года компания Dunamis International Co. обратилась в Окружной админсуд столицы с иском к департаменту таможенного контроля ГФС, чтобы обязать его внести изменения в таможенный реестр интеллектуальной собственности. Сообщается, что Dunamis захотела добавить в него торговые марки известного китайского производителя смартфонов - Хіaomi, Мі и RedMi. Это позволило бы компании официально ввозить в Украину соответствующую продукцию и препятствовать ее ввозу другими поставщиками. 20 февраля суд первой инстанции поддержал требования истца. Но в августе 2018 года ГФС отыгралась в апелляции.

Как оказалось, данные торговые марки уже есть в таможенном реестре. В начале прошлого года их туда внес юрист, действуя от имени Xiaomi H.K.Limited. В связи ГФС подал заявление на апелляцию, которая состоялось удачно. 16 октября материалы дела были переданы в Верховный Суд Украины. На данный момент решается дата следующего заседания.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", высшая квалификационная комиссия судей Украины определила даты проведения квалификационного оценивания во врем конкурсов в Верховный Суд и Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.