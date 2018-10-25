09:12 25.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Споры относительно марки Xiaomi дошли до суда

Дело о праве распоряжения торгововыми марками Хіaomi, Мі и RedMi на территории Украины дошел до Верховного суда, который выдал кассацию к рассмотрению.. 

Споры относительно марки Xiaomi дошли до суда

Об этом сообщает Большая палата Верховного суда Украины.

В конце 2017 года  компания Dunamis International Co. обратилась в Окружной админсуд столицы с иском к департаменту таможенного контроля ГФС, чтобы обязать его внести изменения в таможенный реестр интеллектуальной собственности. Сообщается, что Dunamis захотела добавить в него торговые марки известного китайского производителя смартфонов - Хіaomi, Мі и RedMi. Это позволило бы компании официально ввозить в Украину соответствующую продукцию и препятствовать ее ввозу другими поставщиками. 20 февраля суд первой инстанции поддержал требования истца. Но в августе 2018 года ГФС отыгралась в апелляции.

Как оказалось, данные торговые марки уже есть в таможенном реестре. В начале прошлого года их туда внес юрист, действуя от имени Xiaomi H.K.Limited. В связи ГФС подал заявление на апелляцию, которая состоялось удачно. 16 октября материалы дела были переданы в Верховный Суд Украины. На данный момент решается дата следующего заседания.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", высшая квалификационная комиссия судей Украины определила даты проведения квалификационного оценивания во врем конкурсов в Верховный Суд  и Высшего антикоррупционного суда  и его Апелляционной палаты. 


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