Наличный доллар в среду набрал пять копеек

Наличный евро набрал копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,22 гривен, а евро можно купить по 32,50 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,35 - 28,17, продажи 28,15 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,06, продажи - 28,22 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50 - 32,40, продажи 32,25 - 33,21 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06, продажи - 32,50 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,26, продажи - 4,20 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,93, продажи 4,34 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 23 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на копейку. Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,19 гривен, а евро можно было купить по 32,49 гривен.