Российское судно "Норд" продадут на аукционе

Он будет выставлен на торги. Как сообщила во вторник, 23 октября, пресс-служба АРМА, судно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное дело и передано Агентствув. Затраты на его хранение и содержание являются слишком большими.

В связи с чем, и согласно Постановлению Кабинета Министров Украины это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда, - пояснил начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Все желающие могут в течение 15 дней подавать заявки на данный лот, оплатить гарантийный взнос и участвовать в торгах, - пояснил он, добавив, что передача сейнера на реализацию состоялась при участии представителей секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. При этом, все личное имущество членов экипажа описано и будет передано им.

Электронные торги состоятся 7 ноября 2018 года, стартовая цена - 1626181 гривен.

Напомним, судно "Норд" построено в 1989 году в городе Азов Ростовскойя области России. Его длина - 23,6 метро, ширина - 6,5 метров, мощность главного двигателя - 165 кВт, чистая вместимость - 32 тонны.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно " Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в соответствии с решением суда.