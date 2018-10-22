08:58 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина должна отдавать долги, а не нарастить их, - Гройсман

Кабинет министров Украины уверен в необходимости продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Украина должна отдавать долги, а не нарастить их, - Гройсман

Это нужно чтобы была возможность выплачивать долги и уменьшить нагрузку на бюджет, а не наращивание заимствований. Об этом в воскресенье, 21 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас Украина отдает кредиты, которые на нас положили прошлые правительства в течение 2005 - 2013 годов. Мы ежегодно платим пять миллиардов долларов за обслуживание взятого тогда долга, пояснил глава правительства, добавив, что одним из условий продолжения сотрудничества с партнерами, прежде всего Международным валютным фондом, стало повышение цен на газ для населения.

Вместе с тем по словам Гройсмана такое повышение стало значительно меньше первичных требований.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман пояснил, что Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта. В связи с чем правительство вынуждено было выполнить его условие и повысить цену на газ.


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