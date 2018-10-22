Цены на автомобильный газ снова выросли

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

Сети АЗС Shell и AMIC подняли цену на сжиженный газ на 18 коп./л, до 16,25 и 16,36 грн/л соответственно. В сети SOCAR автогаз подорожал на 20 коп./л, до 16,90 грн/л.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на украинских автозаправочных станциях розничные цены на сжиженный газ увеличились на 11 копеек за литр - до 16,02 гривны. Так, в сетях группы "Приват" стоимость автогаза выросла на 18-23 копейки: в "Авиас" СУГ стоит уже 15,68 грн/л, в "Укрнафте" - 15,62 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 копеек до 15,95 грн/л.