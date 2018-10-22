15:31 22.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цены на автомобильный газ снова выросли

В понедельник днем, 22 октября, в украинской столице розничные цены на сжиженный газ выросли в среднем по стране на 8 коп/л - до 16,17 грн/л. 

Цены на автомобильный газ снова выросли

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

Сети АЗС Shell и AMIC подняли цену на сжиженный газ на 18 коп./л, до 16,25 и 16,36 грн/л соответственно. В сети SOCAR автогаз подорожал на 20 коп./л, до 16,90 грн/л.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на украинских автозаправочных станциях розничные цены на сжиженный газ увеличились на 11 копеек за литр - до 16,02 гривны. Так, в сетях группы "Приват" стоимость автогаза выросла на 18-23 копейки: в "Авиас" СУГ стоит уже 15,68 грн/л, в "Укрнафте" - 15,62 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 копеек до 15,95 грн/л. 


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