Нефть Brent торгуется ниже 80 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской марки Brent сегодня утром, 18 октября 2018 года, состовляет ниже отметки 80 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Согласно недавно полученным сведениям, нефть утром 18 октября торгуется на отметке 79,67 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Стоит отметить, что черное золото значительно подешевело на фоне информации о росте запасов сырья в США.
Как рассказали в Управлении энергетической информации (EIA), запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 6,49 млн баррелей - до 416,44 млн. При этом прогнозировался рост всего на 2,2 млн баррелей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на юге Чили с завода YPF произошла утечка 720 тысячи литров нефти в реку, которая проходит через территорию, площадью 6000 квадратных метров. Нефтяная компания начала мероприятия по устранению последствий, однако в этот район отправятся и специалисты службы по чрезвычайным ситуациям для определения уровня загрязнения и принятия решения о необходимых действиях.