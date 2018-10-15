14:49 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине анонсируют появление новых портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсирует два больших проекта в морской и железнодорожной индустрии, которые должны быть реализованы с участием иностранных инвестиций.

В Украине анонсируют появление новых портов

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Вопросы, которые касаются двух больших проекта в морской и железнодорожной индустриях обсудили с британским и американским бизнесом.

Министр также выразил надежду, что вскоре должен наступить время, когда об Украине не нужно будет много рассказывать и убеждать, брать за руку и заводить топовых мировых инвесторов несмотря на яростное внутреннее сопротивление, а инвесторы сами начнут вкладывать миллиарды без всякой поддержки правительства, поскольку уверены, что в Украине возможно комфортно работать, их инвестиции будут защищены, а перспективы во всех сферах огромные.

Именно поэтому, по его словам, Мининфраструктуры ставит своей целью на 2018-2019 годы принятия закона о концессии, начало концессии морских портов и аэропортов и либерализации рынка железнодорожных перевозок, а также создания реальной конкуренции в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр инфрастуктуры отмечал, что в Украине на сегодняшний день в тени работают около 30-40% автобусных перевозчиков.


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