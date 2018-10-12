Рожкова назвала количество "умирающих" банков

На сегодняшний день существует около 15-18 банков с такими показаниями. Об этом в четверг, 11 октября, на конференции Фонда гарантирования вкладов физических лиц заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова.

По ее словам, это банки из числа средних и небольших. При этом она заверила, что снижение маржинальности в банковском секторе является общемировой тенденцией и этому есть ряд причин.

Так, в частности, она назвала такими причинами снижение ставок, развитие финансовых технологий, которые понемногу "откусывают" банковские доходы, повышение требований к раскрытию информации, увеличивающие расходы и прочее. Как реагируют банки во всем мире: пытаются сокращать сеть, аутсорсить некоторые услуги, объединяться с финтехкомпаниями.

К сожалению, в Украине мы этого не видим. Наши банки живут по принципу "хочу все свое", особенно небольшие: все они хотят свой процессинг, свой интернет-банкинг, и все свое, объяснила Рожкова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рожкова заявила, что НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц при поддержке международных партнеров планируют внедрить превентивный механизм оздоровления и урегулирования неплатежеспособности банков.