07:59 11.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рева пообещал перерасчет пенсий в марте

Индексация пенсий в 2019 году будет проведена в марте.

Рева пообещал перерасчет пенсий в марте

Это связано с тем, что данные об инфляции и заработной плате будут известны не раньше середине февраля следующего года. Об этом в среду вечером, 10 октября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, только после того, как все цифры официально поступят в правительство, будет принято соответствующее решение и с 1 марта будет произведен перерасчет этих пенсий.

Согласно закону, индексация пенсий осуществляется по формуле 50% роста заработной платы за предыдущий год и 50% уровня инфляции за предыдущий год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Минсоцполитики разъяснили, что в декларации для получения субсидии не нужно указывать все свои доходы. В разделе три декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Госреестре физлиц - плательщиков налогов и реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 кварталы 2018 года.


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