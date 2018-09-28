Бюджет-2019 на "НИЗКОМ" старте

Надо отдать должное - сделать свою работу правительство успело в установленные законом сроки. То есть, до 15 сентября бюджет уже был подан на рассмотрение парламента. Примечательно, что подача главного финансового документа страны совпала с приездом в Украину миссии Международного валютного фонда. Можно предположить, что авторы законопроекта писали его с оглядкой на нашего главного кредитора. Ведь сотрудничество с этой организацией для Украины очень важно.

Дело в том, что без нового займа Украине в 2019 году не обойтись. Уже сейчас аналитики прогнозируют, что год будет ой каким сложным для Украины, поскольку на него припадает пик выплат долга, который тянется за нашей державой еще с 2005 года.

В 2019 году мы возвращаемся к пиковым нагрузкам по обслуживанию долга, и они полностью обеспечены в нашем бюджете. Именно потому, что это большой риск для дальнейших бюджетов, Кабинет министров принял стратегию управления долгом, которая предполагает за три года уменьшить процент долга к ВВП до 49%.

Таким образом, в 2019 году Украина должна будет выплатить 417 миллиардов гривен. Этот безпрецедентный долг станет наибольшим вызовом украинскому бюджету. Но тем не менее, авторы документа считают, что в следующем году им удастся уменьшить дефицит и ускорить экономический рост. Поэтому называют бюджет-2019 бюджетом развития страны.

На 2018 год в бюджете страны предусмотрели рост ВВП в 3%. Но сейчас мы уже видим, что во втором квартала этого года этот показатель составляет уже 3,6%. Так же и на следующий год мы закладываем 3%, впрочем, ожидаем большего роста. Наш приоритет - в среднесрочной перспективе выйти на 5-7% экономического роста. Это является возможным, ведь мы запустили ряд процессов, которые с каждым годом будут приносить в экономику больше инвестиций, - заверил глава правительства Владимир Гройсман.

Хотя многие экономисты с этим не согласны. Ведь при благоприятном исходе переговоров с МВФ, до конца следующего года мы увеличим внешний долг на 8,6 миллиардов долларов на фоне сокращения социальных расходов.

Название концепции бюджета на 2019 год емкое и запоминающееся: "Бюджет розбудови країни". Хотя на моей памяти еще ни один Кабмин не предлагал что-то противоположное, вроде "Бюджет стагнации" или "Бюджет проедания". Красивое украинское слово "розбудова" уже стало чиновничьим сленгом. Все 27 лет применяем приставку "роз" и никак не перейдем к приставке "по", которая позволила бы просто построить качественный дом для 42 млиллионов украинцев или сколько нас там еще осталось, - прокомментировать аналитик Алексей Кущ нынешний бюджет.

Вместе с тем 21 сентября состоялась официальная презентация проекта бюджета на 2019 год в Верховной раде. Таким образом, бюджетный процесс вышел на старт. Не исключено, что многие показатели финансовой версии развития страны могут быть подкорректированы при обсуждении в парламенте. Да и бюджет 2018 может добавить масла в огонь. Ведь он далек от выполнения. Тем не менее, общая цифры уже известны.

Первое. В 2019 году на 9,4% должен вырасти прожиточный минимум. В следующем году он будет повышаться дважды. С 1 июля - вырастет до 1936 гривен, а с 1 декабря - до 2027 гривен. Напомним, что это основной показатель, на основе которого формируется большинство социальных выплат и рассчитываются пенсии. Поэтому, материальное положение людей, чьи доходы зависят от прожиточного минимума, должны медленно улучшаться. Улучшение за год составит 2%. Кстати, впервые за последние годы. Но мы сможем это ощутить, если уровень инфляции за 12 месяцев 2019 года замедлиться до 7,4%, как прогнозирует правительство.

Ну а что касается прожиточного минимума, то в январе 2018 года он составлял 1700 гривен, тогда как сейчас - 1777 гривен. А в декабре, в соответствии с планами, он вырастет до 1853 гривен. Таким образом, должен быть подъем на 9%. Но его съела инфляция, которая в 2018 году ожидается на уровне 9,9%. Так, что не стоит ожидать, что к концу этого года положение украинцев, зависимых от социальных выплат, улучшиться. В этом убеждены некоторые эксперты.

По их мнению можно наращивать бюджет с помощью инфляции или реального роста экономики, можно совмещать первое и второе, что успешно делали практически все украинские правительства. Но в 2014-м году в Кабмине явно утратили меру и чувство баланса. С тех пор министры так вошли во вкус, выплачивая обесцененные зарплаты и пенсии за счет инфляции, что уже не могут остановиться. В следующем году номинальный прирост доходов бюджета составит 11% и значит вновь три из четырех гривен поступлений в бюджет будут обеспечены за счет роста цен, а не реальной экономики, - утверждает аналитик Алексей Кущ.

Смогут ли социальные стандарты опередить рост инфляции, узнаем в следующем году. Ну а пока планируем, что в 2019-м и социальные выплаты, "привязанные" к прожиточному минимуму увеличатся, хотя бы для отдельных социальных групп. До 2207,1 гривен вырастет минимальный размер помощи по беременности и родам. До 1779 гривен поднимется помощь матерям-одиночкам на детей до шести лет, а на детей от шести до 18 лет - до 2218 гривен.

В течение года также увеличатся выплаты по инвалидности - до 1638 гривен. Помощь при рождении ребенка останется такой же, как и в этом году - 41 280 гривен. Также в следующем году государство будет продолжать дарить молодым родителям "Бебибоксы" - пеленки, одежду, игрушки, средства по уходу за телом новорожденных на общую сумму пять тысяч гривен. Но как показала практика этого года, будущим мамам, прежде чем получить такой пакет, придется изрядно помотаться по социальным службам.

Напомним, наборы для малышей начали дарить с первого сентября этого года.

В следующем году появится и новый вид социальной помощи. С 1 января ее будут получать родители детей, которые имеют тяжелые заболевания или проблемы в развитии. Это будет материальная помощь в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность - от 1497 гривен в начале года и до 1638 гривен в конце. Эта помощь будет выдаваться также на детей, которые получили тяжелые травмы, нуждаются в трансплантации, паллиативной помощи и которые не имеют инвалидность. Кабмин подсчитал, что на этот вид социальной помощи смогут претендовать около 16,4 тысяч человек. В целом на будущий год в бюджет на социальные выплаты закладывается 63 миллиарда гривен.

Поскольку в результате реформы пенсионные выплаты также стали привязываться к прожиточному минимуму, то в новом бюджете планируется индексация пенсий.

Пенсии будут впервые проиндексированы автоматически с 1 марта 2019 года, как это и предусмотрено законодательством, - пообещал Владимир Гройсман.

Всего на пенсии в бюджете следующего года заложено 166, 5 миллиардов гривен. Это на 27,2 миллиардов больше, чем в 2018-том.

Курс доллара, по расчетам правительства, в конце 2019 года будет 29,4 гривен. Это ниже, чем в этом году - 30,1 гривен за доллар. Специалисты говорят, что это технический курс, чтобы рассчитать доходную часть бюджета. На самом деле курс будет не меньше 30 гривен. И это с расчетом на то, что МВФ все-таки выдаст нам обещанные 1,9 млрд. долларов, иначе, прогнозируют эксперты, курс взлетит к 40 грн. Но если правительству чудом удастся удержать запланированные 29 гривен и 40 копеек за доллар, то мы станем на чуть-чуть жить лучше. Специалисты конвертировали по этому курсу прожиточный минимум и минимальную пенсию. Первый составит около 69 долларов, а минимальная пенсия - 57. В этом году соответственно – 61 и 49 дол.

На субсидии в бюджете заложены 55 миллиардов. Это на семь миллиардов меньше, чем в 2018 году. Так что субсидии в следующем году уменьшатся, да и порядок их выдачи ужесточится.

Напомним: теперь субсидии не дают владельцам квартир площадью более 150 квадратных метров и домов более 200 квадратных метров, независимо от доходов хозяев. А также тем, у кого машина "моложе" пяти лет. Также, на 20-30% стали уменьшились, подпадающие под субсидии нормы расхода газа, воды, электроэнергии. Получателей будут контролировать на предмет реальных доходов и расходов. Например, за покупки в течение года на 50 тысяч гривен (кроме расходов на лечение) субсидию, скорее всего, не дадут, хотя возможны исключения.

При этом Гройсман заверил, что как бы не изменялась цена газа в Украине вынужденно, правительство покроем всех, кому это необходимо, субсидиями.

Также глава правительства анонсировал повышение с 1 января 2019 года минимальной зарплаты.

Сегодня она составляет 3723 гривны. Уже с 1 января 2019 года это будет 4172 гривны. Этот тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным, - уверен премьер.

В проекте бюджета на 2019 год предусмотрен рост украинской экономики на уровне 3%. К сожалению, это точно такая же динамика, как и в нынешнем году. И, как говорят экономисты, таких темпов недостаточно для экономического прорыва. Ведь только для того, чтобы остановить падение, украинская экономика должна расти на 8% в год. Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 триллионов гривен, то есть на 130 миллиардов больше, чем было в бюджете на 2018 год.

Государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. а к 2020 году - до 49%. По более ранним высказываниям финансистов, долг до 60% ВВП уже не опасен для страны. И кстати, именно уменьшения внешних долгов добивается от Украины МВФ. Но эксперты сомневаются, что страна справится с этим.

В проекте госбюджета на 2019 года показатель госдолга к ВВП Украины спрогнозирован на уровне 52%. Очень маловероятно. Тем более, что у нас больше половины госдолга - это внешний государственный долг и он автоматически растет, как только растет курс гривны, - написал на своей странице в Facebook глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко,

По мнению правительства, доходы бюджета должны вырасти, по сравнению с прошлым годом. Но как указано в справке о подготовке проекта бюджета, ожидается "уменьшение поступлений в общий фонд бюджета". В частности, на 1,7 миллиардов гривен за счет сокращения производства и, следовательно, продаж товаров, с которых взимается НДС. Почти на миллиард сократятся поступления от ренты на добычу газового конденсата, что связано со снижением ставок. 17,4 миллиардов из общего бюджетного фонда планируют отдать на дороги.

В следующем году поменяется схема распределения средств от акциза и ввозной пошлины на нефтепродукты и авто. В этом году их делили между общим и специальным дорожным фондом в соотношении 50 на 50. А в 2019 году в спецфонд отдадут уже 75% денег. Это должно способствовать улучшению украинских дорог, - уверены в правительства.

Вместе с тем, как показывает практика этого года, даже рекордных 40 миллиардов гривен финансирования, выделенных из бюджета, дело не исправили.

А вот наполнять бюджет планируют за счет приватизации. От продажи госимущества ожидают получить 17,1 миллиардов гривен. В бюджет этого года закладывали 21,3 миллиардов гривен, но, как известно, государство так и не смогло распродать стратегические объекты.

Но тем не менее, бюджетный дефицит планируется уменьшить. Это условие Меморандума между Украиной и МВФ. По методологии МВФ дефицит бюджета не должен быть выше 2,3% ВВП. К тому же для МВФ эта цифра самая главная для принятия решения о выделении транша. Поэтому граничный объем дефицита государственного бюджета на 2019 год предусмотрено на уровне 2,2% ВВП, что составит 86,8 миллиардов гривен. Добавим, в этом году закладывался дефицит в 2,5% ВВП, а это 80,6 миллиардов гривен.

Для сравнения: в бюджет на этот год заложен дефицит на уровне 80,6 миллиардов гривен, а это 2,5% ВВП. Но в июльском отчете Госказначейства отмечалось, что отставание от плановых показателей по доходам выросло до 3,1%.

К тому же, власти обещают увеличить расходную часть по многим статьям. На оборонку выделили около 210 миллиардов гривен, что на 31,5 миллиардов больше, чем в этом году. 24,1 миллиардов гривен из этих денег планируют пустить на увеличение зарплат военным.

Они вырастут на треть. Автоматически поднимутся пенсии экс-силовиков, которые привязаны к денежному обеспечению действующего состава.

Тогда как в этом году военные пенсионеры несколько раз устраивали массовые акции протеста, требуя пересмотра им пенсий. Также увеличили финансирование Министерства внутренних дел на 19% больше, чем в текущем году. На полицию выделили 71,6 миллиардов гривен.

При этом расходы на содержание новых антикоррупционных институтов в 24 раза меньше расходы, а на содержание ГПУ, полиции и СБУ и почти в шесть раз меньше расходы на содержание налоговиков.

На медицину обещают выделить дополнительно 9,4 миллиардов гривен. Всего получится 92,3 миллиардов гривен. Но как говорят сами медики, чтобы обеспечить хотя бы минимальную медпомощи, нужно не менее 5% ВВП. То есть, не меньше, чем 210 миллиардов, почти как на оборонку. Соответственно, недофинансированными рискует оказаться большинство статей медицинского бюджета. Миллиард гривен на программу "Доступные лекарства" - это капля в море. На каждого гипертоника получается десять гривен в месяц, а реально он тратит в разы больше, - подсчитал министр охраны здоровья Андрей Сердюк.

Финансирование образование увеличат на 27,8 миллиардов гривен - до 242,1 миллиардов. Профильный министр Лилия Гриневич сразу предупредила, что на рост зарплат в следующем году педагоги могут не рассчитывать.

Вместе с тем в стратегические отрасли, которые государство намерено поддержать деньгами в следующем году попали:

энергетика, на которую выделили около 3,4 миллиардов гривен;

энергоэффективность - два миллиардов гривен;

угольная промышленность - 2,3 миллиардов гривен;

сельское хозяйство - 6,9 миллиардов гривен;

культура - семь миллиардов гривен.

Как будто всем охватили. Но эксперты, ознакомившись с бюджетными предложениями, в один голос заявляют - денег явно мало.

По энергоэффективности нужно в десять раз больше, - подсчитал эксперт по энергетике Валентин Землянский. А для того, чтобы поднять угольную отрасль необходимо не 2,3 миллиардов, а семь. Именно такая сумма, по подсчетам специалистов, даст возможность модернизировать шахты и сделать их прибыльными. Но, как говорят эксперты, государство опять идет по пути "проедания" денег.

Ситуацию не поправят и те суммы, которые власть решила сэкономить, сократив финансирование Администрации президента, Кабмина и Верховной Рады. В соответствии, с проектом бюджета, расходы на деятельность помощников президента должны уменьшиться на 11%, правительства - на 9%, Верховной Рады - на 4%. Но в последние годы эти суммы постоянно росли. Особенно в прошлом году. И теперь незначительное их сокращение в бюджете 2019 существенно дела не меняет. Ведь после сокращения отчисления на Верховную Раду, Администрацию президента и Кабмин останутся большими, чем в 2017 году на 37%, 16% и 37% соответственно.

Подытожим, все цифры, несмотря на то, что они пока предварительные. Обсуждение в парламенте только началось. Свое слово скажут и эксперты. Но как бы остро не обсуждался документ, по закону в первом чтении его должны принять до 20 октября. А окончательно проголосовать за финансовый документ депутаты должны 1 декабря. Тогда станет окончательно известно, на что рассчитывать украинцам в 2019 году.