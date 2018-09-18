23:27 18.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕС выделит Украине 54 миллиона евро на энергоэффективность, - Зубко

Европейский Союз готов предоставить Украине еще один транш.

ЕС выделит Украине 54 миллиона евро на энергоэффективность, - Зубко

Он составит 54 миллиона евро и пойдет на финансирование программ государственных учреждения Фонд энергоэффективности. Как сообщил во вторник, 18 сентября, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко,

решение подтвердила сегодня заместитель руководителя генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова.

Сегодня во время встречи представители Украины и ЕС обсудили создание Координационного совета доноров по реформе энергоэффективности. Над этим вопросом Украина работает уже более двух лет работаем с Евросоюзом, Германией, IFC .

Фонд энергоэффективности, который является частью имплементации ключевых законов по энергоэффективности, будет создан, - заверил Зубко, добавив, что уже стартовал конкурс на избрание независимых членов Наблюдательного совета Фонда.

Вице-премьер также подчеркнул, что обеспечено финансирование Фонда из госбюджета 2019 года. В частности, принято постановление об увеличении уставного капитала Фонда до 1,6 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет ЕС 26 июня утвердил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи. 6 июля это решение было опубликовано в официальном издании Евросоюза.


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