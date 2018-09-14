Решение о предоставлении миллиарда евро от ЕС вступило в силу, - Гройсман

Соотвествующие заявление лидер Кабмина сделал в своем микроблоге в Тwitter.

Так, в своем посте премьер-министр написал, что все обстоятельства получения средств определены в подготовленном Меморандуме. Вместе с тем Гройсман сообщил, что Украина была и остается надежным партнером - и для Евросоюза, и для других международных партнеров. В частности, это не только позиция правительства, но и убеждения Президента и парламента.

"Законодательное решение о предоставлении Украине 1 млрд евро от ЕС вступило в силу", - написал Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины рассматривает возможность получить в Китая кредит на 7 млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов.