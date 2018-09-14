Нацбанк на пятницу немного опустил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 14 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2812,6838 грн;
100 евро - 3268,3386 грн.
При этом регулятор установил на 14 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1091.172081;
Серебро - 12.800336;
Платина - 712.587402;
Палладий - 885.308461.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 12 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2802,6096 грн;
100 евро - 3246,8232 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.