Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров запланирован на 26 сентября

В четверг, 13 сентября, в Брюсселе завершился первый раунд трехсторонних технических консультаций. Во время консультаций эксперты обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, которые применяются в ЕС, подходы к формированию тарифов, вопрос реформирования управления украинской газо-транспортной системой.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в частности, во время встречи украинская сторона подтвердила заинтересованность в распространении на Украину режима внутреннего рынка ЕС.

В связи с этим участниками консультаций подтверждено, что отношения между хозяйствующими субъектами Украины, ЕС и РФ будут определяться законодательным полем, которое будет полностью соответствовать законодательству ЕС. Достигнута договоренность о проведении следующего раунда консультаций 26 сентября 2018 года, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Газпром" не явился на трехсторонние переговоры на экспертном уровне по транзиту газа через территорию Украины.