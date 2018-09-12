07:00 12.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на среду вновь укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 12 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду вновь укрепил гривну

100 долл - 2809,5614 грн;

100 евро - 3251,7864 грн.

При этом регулятор установил на 12 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1078.534074;

Серебро - 12.840332;

Платина - 719.926002;

Палладий - 897.875093.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 11 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2820,0688 грн;

100 евро - 3263,1016 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.


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