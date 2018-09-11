23:27 11.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203412:Polishuk

В среду начнутся газовые переговоры в формате ЕС-Украина-РФ

Трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-Евросоюз-Россия на экспертном уровне начнутся в среду, 12 сентября.

В среду начнутся газовые переговоры в формате ЕС-Украина-РФ

Они пройдут в Брюсселе. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконе.

По ее словам, переговоры начнутся днем. В них примет участие Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на уровне экспертов.

Напомним, Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу.

Как сообщал УРА-Информ, после июльских переговоров председатель правления НАК Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" не готов одновременно обсуждать с РФ транзитный контракт и мировое соглашение.


Поделиться
Читайте также:
 
Москалькова пообещала представить справку о состоянии здоровья Сенцова, - Денисова Порошенко обсудил с послом США состояние религиозной свободы в Украине Депутаты 20 сентября проголосуют за изменения в Конституцию по курсу Украины в НАТО и ЕС, - Гопко В Украине в среду ожидается немного дождя, тумана и тепла
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив