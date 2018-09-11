В среду начнутся газовые переговоры в формате ЕС-Украина-РФ

Они пройдут в Брюсселе. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконе.

По ее словам, переговоры начнутся днем. В них примет участие Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на уровне экспертов.

Напомним, Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу.

Как сообщал УРА-Информ, после июльских переговоров председатель правления НАК Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" не готов одновременно обсуждать с РФ транзитный контракт и мировое соглашение.