10:59 10.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С 1 января минимальная зарплата в Украине будет поднята до 4170 гривен, - Гройсман

Кабинет Министров Украины запланировал повышение "минималки" с 1 января 2018 году.

С 1 января минимальная зарплата в Украине будет поднята до 4170 гривен, - Гройсман

Минимальная заработная плата в следующем году вырастет до 4170 гривен. Об этом накануне сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, отвечая на вопрос журналистов, премьер подчеркнул, что на следующий год минимальная заработная плата поднимется. То есть, с нового года будет повышение.

Пресс-служба также напоминает, что еще в конце мая премьер заявлял, что зарплату повысят при "малейшей возможности". Позже вице-премьер Павел Розенко сказал, что Кабмин надеется на повышение уже в этом году.

Напомним, с 1 июля 2018 года прожиточный минимум в Украине составляет 1,777 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что в 2018 году повышение размера минимальной зарплаты скорее всего не предвидится, хотя и не исключается, что ее рост может припасть на его конец. По его мнению, повышения не стоит ожидать, так как для этого нужно будет вносить изменения в госбюджет, а он уже сейчас выполняется с довольно заметным дефицитом.


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