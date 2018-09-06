21:15 06.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203035:Polishuk

СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 года

Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 6 сентября, утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год.

СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 года

Всего на нужды сектора национальной безопасности и обороны в следующем году будет направлено более 5% ВВП. Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение принято на сегодняшнем заседании.

При этом секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов отметил, что одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих.

Кроме того, по его словам, предусматривается реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; выполнению Национальной разведывательной программы на 2016-2020 года.;

усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, высказался за повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%, потому что "не только патриотизм должен держать украинского воина в украинской контрарной армии, а и соответствующее денежное обеспечение".


Поделиться
Читайте также:
 
На Харьковщине горит низовой лес Порошенко предлагает повысить денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30% В Украине запрещен ввоз еще двух книги из России Городского голову Ужгорода арестовали на два месяца
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив