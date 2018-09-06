СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 года

Всего на нужды сектора национальной безопасности и обороны в следующем году будет направлено более 5% ВВП. Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение принято на сегодняшнем заседании.

При этом секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов отметил, что одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих.

Кроме того, по его словам, предусматривается реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; выполнению Национальной разведывательной программы на 2016-2020 года.;

усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, высказался за повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%, потому что "не только патриотизм должен держать украинского воина в украинской контрарной армии, а и соответствующее денежное обеспечение".