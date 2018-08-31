13:33 31.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202566:roman_z

Wizz Air может запустить рейсы в Херсон

Авиакомпания Wizz Air рассматривает возможность начать полеты в херсонский аэропорт.

Wizz Air может запустить рейсы в Херсон

Об этом сообщил исполнительный вице-президент и помощник гендиректора авиакомпании Стивен Джонс, передает Интерфакс-Украина.

Джонс заявил, что компания уже провела продуктивную встречу с представителями херсонского аэропорта. Кроме того, он добавил, что локукостер крайне заинтересован в сотрудничестве с этим аэропортом, но пока не готов раскрыть коммерческие детали.

Как сообщал "УРА-Информ", венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air рассматривает возможность удешевления билетов на украинских направлениях в связи с выходом на рынок конкурента – ирландского бюджетного перевозчика Ryanair. Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс. По его словам, для компании главным является, чтобы каждый самолет был на максимум заполнен пассажирами, потому что каждое свободное место – это утрата заработка.


Поделиться
Читайте также:
 
14 подростков отравились в оздоровительном комплексе Запад может шантажировать Кремль усилением поддержки Украины Состояние Балуха и Сенцова ухудшилось С сегодняшнего дня в Украине не будет работать аналоговое телевидение
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив