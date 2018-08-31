Wizz Air может запустить рейсы в Херсон

Об этом сообщил исполнительный вице-президент и помощник гендиректора авиакомпании Стивен Джонс, передает Интерфакс-Украина.

Джонс заявил, что компания уже провела продуктивную встречу с представителями херсонского аэропорта. Кроме того, он добавил, что локукостер крайне заинтересован в сотрудничестве с этим аэропортом, но пока не готов раскрыть коммерческие детали.

Как сообщал "УРА-Информ", венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air рассматривает возможность удешевления билетов на украинских направлениях в связи с выходом на рынок конкурента – ирландского бюджетного перевозчика Ryanair. Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс. По его словам, для компании главным является, чтобы каждый самолет был на максимум заполнен пассажирами, потому что каждое свободное место – это утрата заработка.