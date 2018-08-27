12:30 27.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине резко подорожали тепличные грибы

В Украине начали стремительно дорожать шампиньоны. Цены на них сейчас - на новогоднем уровне.

В Украине резко подорожали тепличные грибы

Шампиньонов не хватает из-за низкого урожая. Об этом сообщает ТСН.ua.

Больше всего грибы выросли в цене в Киевской, Одесской и Харьковской областях. На киевских оптовых рынках шампиньоны продают по 46-48 гривен за килограмм, а в супермаркетах - 50 гривен. Для сравнения, в прошлом году за килограмм шампиньонов с хозяйств просили по 32 гривни.

Как сообщал "УРА-Информ", в прошлом году украинские аграрии экспортировали около 533 тонны шампиньонов на 480 тыс. долларов, что в 12,5 раз больше, чем в предыдущем периоде. Больше всего продали грибов Молдове, затем идет Беларусь, а замикает тройку лидеров на экспорт Румыния. http://ura-inform.com/ru/economics/2018/03/30/12za-god-ukraina-uvelichila-eksport-gribov-v-12-raz


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