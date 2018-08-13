18:30 13.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Коммуналка в Украине самая низкая в Европе

Стоимость коммунальных услуг в Украине оказалась самой низкой.

Коммуналка в Украине самая низкая в Европе

По сравнению с Европой в Украине самые низкие цены на коммунальные услуги. Евростат опубликовал статистику за прошлый год по тарифам на электроэнергию и газ для населения в 28 станах ЕС и 13 государствах-соседях.

И второй год подряд включил в эти статданные Украину. Об этом сообщает Сегодня.

Согласно данным Евростата, цена на энергию для среднего домохозяйства в нашей стране в несколько раз ниже, чем тарифы как в ведущих странах Европы, так и в небогатых странах континента.

Например, в Молдове цена на электроэнергию более чем в два раза выше, чем в Украине, а газ - дороже почти на 25%.

Как сообщал "УРА-Информ", выяснилось, что больше всего в своевременном расчете за жилищно-коммунальные услуги отстают украинцы, проживающие в Луганской и Херсонской областях. . Об этом свидетельствуют данные Госстатистики. С первых месяцев 2018 года уровень оплаты гражданами Украины жилищно-коммунальных услуг в Луганской области составляет 53,8% начисленных сумм и в Херсонской - 62% начисленных сумм. Это самый низкий показатель по Украине.


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