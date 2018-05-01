Названы регионы, где украинцы хуже всего платят за коммуналку

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

С первых месяцев 2018 года уровень оплаты гражданами Украины жилищно-коммунальных услуг в Луганской области составляет 53,8% начисленных сумм и в Херсонской - 62% начисленных сумм. Это самый низкий показатель по Украине.

Не спешат платить за коммуналку в Донецкой области - 64,3%, Харьковской - 65,4%, Днепропетровской - 67,9%, Запорожской - 68,2%, Кировоградской - 68,4%, Полтавской - 68,6% и Черновицкой - 68,7% областях.

С позитивной стороны отличились в выплатах за коммуналку в Хмельницкой области - 90,3%, Киеве - 88,3% и Львовской области - 88,4% начисленных сумм.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в большинстве стран Европы стоимость государственых услуг на электроэнергию и отопление в разы больше, чем в Украине.