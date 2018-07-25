В Херсонской области прогнозируют большой урожай арбузов и дынь

Об этом информирует Agroportal.ua.

Об этом заявил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Александр Паливода.

Также, по прогнозам, увеличится сбор овощей, винограда, фруктов и ягод, рапса, сои.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине резко упали цены на молодую картошку. Сейчас цена на молодой картофель рекордно низкая. В южных областях ее отпускают с поля по 2 грн/кг. Напомним, сезон овощей в этом году сместился на три недели и урожай дозрел гораздо раньше. Также сократились сроки сбора урожая.