13:53 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области прогнозируют большой урожай арбузов и дынь

Урожай арбузов и дынь увеличится в Украине увеличится. В частности в этом году на Херсонщине прогнозируют увеличение роста производства арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом на 235 тысяч тонн.

В Херсонской области прогнозируют большой урожай арбузов и дынь

Об этом информирует Agroportal.ua.

Об этом заявил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Александр Паливода.

Также, по прогнозам, увеличится сбор овощей, винограда, фруктов и ягод, рапса, сои.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине резко упали цены на молодую картошку. Сейчас цена на молодой картофель рекордно низкая. В южных областях ее отпускают с поля по 2 грн/кг. Напомним, сезон овощей в этом году сместился на три недели и урожай дозрел гораздо раньше. Также сократились сроки сбора урожая.


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