В Украине резко упали цены на молодую картошку

Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова, передает AgroTimes.

По ее словам, спрос на молодой картофель был, когда в РФ готовились и проводили Чемпионат мира по футболу. На тот момент России не хватало свежих овощей, которые неожиданно легко проходили реэкспорт через Беларусь.

Картофелеводы, впервые осваивали механизм установления участков, свободных от карантинных организмов, несколько замешкались, ожидая первые сертификаты, и смогли выгодно реализовать на рынке ЕАЭС довольно незначительный объем раннего картофеля. Частные хозяйства-единоличники юга Украины не сумели воспользоваться услугами лабораторий Держспоживслужбы по установлению свободных участков. Соответственно внутренний рынок оказался перенасыщенным молодым картофелем.

Как отметила Оксана Руженкова, картофелеводы со страхом ждут выхода на рынок среднеспелых сортов картофеля. Также довольно сложно спрогнозировать цену на период массового копания картофеля.

Напомним, сезон овощей в этом году сместился на три недели и урожай дозрел гораздо раньше. Также сократились сроки сбора урожая.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина увеличила экспорт аграрных товаров на рынки Евросоюза. Сообщается, что с начала года страна увеличила экспорт на 13 млн долларов.