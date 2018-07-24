19:33 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине задерживают выплату пенсий

Задержки выплат пенсий, которые начались в Украине почти неделю назад, связанны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда.

В Украине задерживают выплату пенсий

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрпочта".

Как уверяют в компании, Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодня, 24 июля, существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий. Вместе с тем, выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.

Кроме того, в ПАО уверяют, что "Укрпочта" будет своевременно сообщать своим клиентам о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

"Заверяем наших клиентов, что Укрпочта делает все возможное для обеспечения скорейшей выплаты пенсий", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал "УРА-Информ", вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что первыми в "очереди" на повышение пенсии будут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой.


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