Нацбанк внес изменения в положение о банковской тайне

Такое решение принято в связи с вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях". Как сообщает во вторник, 25 июля, пресс-службы НБУ, отныне банки могут предоставлять информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора.

В том числе, в случае введения регулятором мер защиты в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях. Постановление вступает в силу одновременно с днем введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару. Регулятор осовременил источники данных, используемых для его расчета и приблизил время его обнародования. Как сказано в сообщении НБУ, опубликованном во вторник, 24 июля, на сайте, официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины с другими банками и с Нацбанком.