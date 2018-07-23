Депутатам выплатили 16 миллионов отпускных за июль

В первой половине июля наличными депутатам и сотрудникам аппарата получили 16,3 миллионов гривен.

Такая информация опубликована на портале использования публичных средств, в понедельник, 23 июля. При этом, согласно данным портала, из этой суммы 15 миллионов гривен выплатили наличными на руки.

Напомним, лишь 38% народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в июне.

Как сообщал УРА-Информ, в мае лидеры трех фракций Рады пропустили более половины голосований, которые состоялись. Самые низкие показатели голосований были у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко - она приняла участие в 1% голосований за месяц.