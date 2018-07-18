"Днепроазот" могут оштрафовать за отказ продавать хлор

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Реагируя на обращение "Днепроазота" о возможности увеличения цены на хлор АМКУ сообщил, что согласно своих полномочий и задач он не является ценовым регулятором, не устанавливает и не предоставляет выводы об экономической обоснованности цен на товары.

При этом, отмечают в АМКУ, отказ предприятия, занимающего монопольное положение на рынке, от продажи товара при отсутствии альтернативных источников признается злоупотреблением монопольным положением. Это нарушение влечет наложение штрафа до 10% дохода предприятия от реализации продукции.

Ранее "Днепроазот" предупредило, что прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора. А именно это вещество используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды.

В связи с этим на предприятиях водопроводного хозяйства возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды.

Как сообщал "УРА-Информ", в настоящее время вопрос с поставками хлора не решен. В "Киевводоканале" предупредили, что из-за прекращения поставок и остановку производства жидкого хлора на "Днепроазоте" питьевая вода в столице может закончиться через месяц.