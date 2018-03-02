19:36 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе появился отдел по борьбе с контрабандой

В Одессе в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерами появился специальный отдел, который будет заниматься ликвидацией контрабандных потоков в морских портах. Об этом передает ГФС.

В Одессе появился отдел по борьбе с контрабандой

Одесский порт является основным перевалочным пунктом, куда попадают контейнера иностранных морских компаний-перевозчиков. В составе нового подразделения будут работать сотрудники одесской таможни ГФС и Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Команда борьбы с контрабандой будет заниматься обнаружением наркотиков, оружия, фальсифицированных товаров, товаров двойного назначения, объектов флоры и фауны с использованием морских контейнеров. Специалисты будут проводить предварительный досмотр контейнеров, а морские агенты будут обязаны предоставлять подробную информацию о перемещаемом грузе.

Все подозрительные или рисковые контейнеры будут проверяться. 

Точно такую же группу экспертов планируют создать на базе аэропорта "Борисполь", которая будет проводить сканирования, взвешивание, таможенный досмотр подозрительных грузов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе задержаны два экс-главы Администрации морских портов.


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