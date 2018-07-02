Нардепы предлагают новый налог для авто

Об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины Роберт Хорват.

По его словам, существует несколько вариантов комплексного решения проблемы как таковой.

Так, комитет, членом которого является чиновник, уже подготовил соответствующий законопроект, который должен быть зарегистрирован в ближайшие две-три недели.

Кроме того, сам Хорват вместе с группой депутатов разработал альтернативный законопроект, который преследует те же цели.

Народный депутат добавил, что в крайнем случае, если ни один из законопроектов не будет принят, члены парламента могут продлить действие закона №1389-19, которым к 31 декабря 2018 установлены льготные ставки акцизного налога на импортные применяемые автомобили.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет Министров разработал новый закон, который будет защищать отечественных производителей от импорта. Он будет защищать внутреннего производителя от растущего импорта товаров. В соответствии с докуиентов подать заявление "о значительном ущербе отечественной отрасли" может один или несколько производственных компаний, а также физическое, юридическое лицо или ассоциация.