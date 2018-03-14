05:00 14.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Грядет обновление автомобильных налогов

Кабинет Министров разработал новый закон, который будет защищать отечественных производителей от импорта.

Грядет обновление автомобильных налогов

Как сказано сайт кабинета Министров Украины, опубликованном на сайте правительства, Законопроект №8102 уже подан в Верховную Раду.

Он будет защищать внутреннего производителя от растущего импорта товаров. В соответствии с докуиентов подать заявление "о значительном ущербе отечественной отрасли" может один или несколько производственных компаний, а также физическое, юридическое лицо или ассоциация.

Они должны действовать от имени производственных компаний. Принятие этого документа может существенно повлиять на автомобильный рынок нашей страны.

Расследование проводит Министерство экономического развития и торговли. Решение о старте расследования принимает Межведомственная комиссия по международной торговле.

Защитные меры могут применяться в такой форме: защитные пошлины, тарифная квота или в любой другой форме, которую комиссия сочтет уместной.

Срок первого применения защитных мер не должен превышать четыре года, но может быть продлен. При этом Министерство экономики должно следить за импортом товаров и эффективности защитных мер.

Если этот закон будет принят и вступит в силу, для Украины появятся основания пересмотреть условия импорта автомобилей. Ведь почти все автомобильные заводы нашей страны сейчас простаивают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", десятки авто пострадали от огромных ям у моста метро в Киеве.


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