Грядет обновление автомобильных налогов

Как сказано сайт кабинета Министров Украины, опубликованном на сайте правительства, Законопроект №8102 уже подан в Верховную Раду.

Он будет защищать внутреннего производителя от растущего импорта товаров. В соответствии с докуиентов подать заявление "о значительном ущербе отечественной отрасли" может один или несколько производственных компаний, а также физическое, юридическое лицо или ассоциация.

Они должны действовать от имени производственных компаний. Принятие этого документа может существенно повлиять на автомобильный рынок нашей страны.

Расследование проводит Министерство экономического развития и торговли. Решение о старте расследования принимает Межведомственная комиссия по международной торговле.

Защитные меры могут применяться в такой форме: защитные пошлины, тарифная квота или в любой другой форме, которую комиссия сочтет уместной.

Срок первого применения защитных мер не должен превышать четыре года, но может быть продлен. При этом Министерство экономики должно следить за импортом товаров и эффективности защитных мер.

Если этот закон будет принят и вступит в силу, для Украины появятся основания пересмотреть условия импорта автомобилей. Ведь почти все автомобильные заводы нашей страны сейчас простаивают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", десятки авто пострадали от огромных ям у моста метро в Киеве.