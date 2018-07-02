18:29 02.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гривна укрепляется быстрее других валют, - Bloomberg

За январь-июнь текущего года украинская гривна укрепилась к доллару более чем на 7%. Таким образом, она показала самый сильный рост по отношению к доллару среди национальных валют стран постсоветского пространства.

Гривна укрепляется быстрее других валют, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, среди 11 валют бывшего СССР, только пять показали рост к доллару. Так, армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом - на 1,45%, молдавский лей - на 1,57%, грузинский лари - на 6%.

"Лидерами рейтинга стали национальные валюты (плюс 6,7%) Грузии (плюс 6%) и Молдовы (плюс 1,57%)", - гласит сообщение.

При этом, российский рубль за первые шесть месяцев 2018 года продемонстрировал самое сильное падение относительно доллара среди всех национальных валют на постсоветском пространстве. Так, его показатель снизился на более чем 6,4%. 

В Bloomberg называют главной причиной падения рубля - американские санкции.

Напомним, как сообща ранее "УРА-Информ", с первого июля 2018 года предприятия торговли и сферы услуг в Украине в случае отсутствия монет мелких номиналов проводя  округление общей суммы чека при наличных расчетах.


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