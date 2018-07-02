10:18 02.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине начинают округлять суммы чеков при наличных рассчетах

С первого июля 2018 года предприятия торговли и сферы услуг в Украине в случае отсутствия монет мелких номиналов проводят округление общей суммы чека при наличных расчетах.
 

В Украине начинают округлять суммы чеков при наличных рассчетах

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

Сообщается, что сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп. будет округляться в сторону уменьшения. В свою очередь сумма, которая заканчивается на 5-9 коп. будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

Как заявил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Также он заявил, что соотвествующие правила дадут возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечат денежное обращения на более 90 млн грн в год.

"Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", — добавил он.

При этом округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.    

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Национальный банк Украины уверены, что снижение покупательной способности гривны в 14 раз является следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией. 


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