14:54 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Финала Лиги чемпионов принес Киеву 50 млн грн

В день финала Лиги чемпионов в украинской столице туристы и футбольные болельщики потратили в ресторанах и гостиницах около 50 млн грн гривен. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

Финала Лиги чемпионов принес Киеву 50 млн грн

По мнению главы города, все туристы и гости города остались довольны гостеприимством столицы. Только в первый день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 млн гривен.

Кроме того, президент УЕФА Александр Чеферин дал высокую оценку столице по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов.

Также мэр поблагодарил правоохранителей за прохождение турнира без серьезных инцидентов и коммунальные службы, которые быстро убрали мусор в местах массового пребывания болельщиков футбола.

"Скажем, в парке имени Шевченко, в центре столицы, был городок сбора фанов "Ливерпуля". Вечером там лежали сугробы мусора, которые уже на утро убрали. Я могу сказать как человек, который провел много времени за границей, что ничего чрезвычайного не происходило", - добавил Кличко.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ""Реал Мадрид" сумел обыграть английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. В первом тайме игра, как и предполагалось по планам наставников команд, проходила в умеренном темпе. Испанцам удалось выйти вперед на один мяч, но на 47 минуте рикошетом от игрока "Ливерпуля" Лалана мяч попал в ногу Иско, который пробил по воротам.<


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