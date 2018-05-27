07:00 27.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Мадридский "Реал" стал обладателем кубка Лиги чемпионов

"Реал Мадрид" сумел обыграть английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

Мадридский

В первом тайме игра, как и предполагалось по планам наставников команд, проходила в умеренном темпе. Испанцам удалось выйти вперед на один мяч, но на 47 минуте рикошетом от игрока "Ливерпуля" Лалана мяч попал в ногу Иско, который пробил по воротам.

Второй тайм стал сокрушительным для англичан, которые умудрились пропустить два гола подряд. Стоит отметить, что виновником двух решающих голов стал голкипер "Ливерпуля", который вначале допустил грубую ошибку при выводу мяча из штрафной площадки, которую не простил Бензема. Второй гол также обескуражил не только болельщиков, но и тренера "Ливерпуля" Клоппа, который с открытым ртом наблюдал за плохим приемом мяча вратаря. 

Общий счет на табло - 3:1. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", букмекерские компании отдают победу в финальном поединке Лиги чемпионов испанскому " Реал Мадриду".


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