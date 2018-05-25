Президента Украины не устраивают темпы роста экономики в стране

Об этом сообщает президент Украины во время первого заседания Национального инвестиционного совета в Киеве.

Как утверждает глава государства, украинская экономика поднимается уже девятый квартал подряд. На ближайшие годы внутренние прогнозы, анонсы международных финансовых институтов, перспективные исчисления рейтинговых агентств выступают для страны консенсунсно позитивными.

Порошенко вместе с тем отметил, что лично его, как и все украинское население, такие темпы радуют только сравнительно с положением, которое занимала Украина несколько лет назад. Он добавил, что, в общем его не удовлетворяют результаты, что хорошо известно правительству государства.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-марте 2018 года составил 2,3% в годовом измерении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году была произведена оценка тех иностранных инвесторов, которые давно уже работают в Украине. 83% представленных в Украине американских компаний рассчитывают на рост.