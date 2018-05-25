12:18 25.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100195010:test

83% американских компаний рассчитывают на рост в Украине

В 2018 году был произведен анализ тех иностранных инвесторов, которые давно уже работают в Украине. 83% представленных в стране американских предприятий рассчитывают на рост.

83% американских компаний рассчитывают на рост в Украине

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко во время первого заседания Национального инвестиционного совета в Киеве.

По словам лидера страны, в ходе ежегодного принятия компаний-участников американской Торговой палаты следует выразить благодарность президенту палаты. В Украине было организовано интерактивное голосование. Президент отметил, что это было в первые дни февраля, и выяснилось, что в 2017 году предпринимательство расширялись у 64% компаний.

Как заявил Порошенко, 64% предприятия, работающих в Украине, не просто хотели, планировали, а занимались конкретно расширением бизнеса. В текущем, 2018 году, на рост нацеливаются уже 83% представленных в Украине американских компаний.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко обещает сделать все, чтобы украинский журналист Роман Сущенко, а также другие политические заключенные, которых удерживает Россия, были освобождены.


Поделиться
Читайте также:
 
Золотовалютные резервы НБУ превышают 18 миллиардов долларов, - Порошенко Вольфганг Ишингер: "Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном изначально была иллюзией" В Киев планирует приехать президент Германии Доллар в пятницу в обменниках немного поднялся
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив