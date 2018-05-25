83% американских компаний рассчитывают на рост в Украине

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко во время первого заседания Национального инвестиционного совета в Киеве.

По словам лидера страны, в ходе ежегодного принятия компаний-участников американской Торговой палаты следует выразить благодарность президенту палаты. В Украине было организовано интерактивное голосование. Президент отметил, что это было в первые дни февраля, и выяснилось, что в 2017 году предпринимательство расширялись у 64% компаний.

Как заявил Порошенко, 64% предприятия, работающих в Украине, не просто хотели, планировали, а занимались конкретно расширением бизнеса. В текущем, 2018 году, на рост нацеливаются уже 83% представленных в Украине американских компаний.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко обещает сделать все, чтобы украинский журналист Роман Сущенко, а также другие политические заключенные, которых удерживает Россия, были освобождены.