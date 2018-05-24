Нацбанк оставил без изменений учетную ставку

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные, утвердили оставить учетную ставку без перемен на уровне 17,0% годовых в мае 2018 года.

В ведомстве объясняют это тем, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе

Национальный банк Украины также определил учетную ставку на уровне 17% в апреле 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины выставил на аукцион полученную в счет погашения долгов банков недвижимость.