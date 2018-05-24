Нацбанк оставил без изменений учетную ставку

Правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные, утвердили оставить учетную ставку без перемен на уровне 17,0% годовых в мае 2018 года.
В ведомстве объясняют это тем, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе
Национальный банк Украины также определил учетную ставку на уровне 17% в апреле 2018 года.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины выставил на аукцион полученную в счет погашения долгов банков недвижимость.
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