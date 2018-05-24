15:52 24.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100194939:test

Нацбанк оставил без изменений учетную ставку

Правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Нацбанк оставил без изменений учетную ставку

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные, утвердили оставить учетную ставку без перемен на уровне 17,0% годовых в мае 2018 года.

В ведомстве объясняют это тем, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе

Национальный банк Украины также определил учетную ставку на уровне 17% в апреле 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины выставил на аукцион полученную в счет погашения долгов банков недвижимость.


Поделиться
Читайте также:
 
Киевляне зарегистрировали 7 петиций об отмене повышения стоимости проезда В Одесской области обнаружили тайники с боеприпасами - ФОТО В центре Киева запустили в работу бесплатный Wi-Fi Платежная система WebMoney попала под санкции СНБО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив