В Турцию поднялся на 60% квартальный импорт слябов

Об этом информируют данные Института статистики Турции TUIK.

Если отталкиваться от показателей финансового эквивалента, то уровень поднялся на 122,1%, до 246 млн долл. В общем, с января по март 2018 года турецкая скупка стальных слябов увеличилась на 60% к такому же периоду 2017 года, до 1,1 млн т., его цена - на 107,6%, то есть до 546 млн долл.

В это же время за первый квартал турецкая скупка стальных слябов из России равнялся 565,4 тыс. т., из Украины - 180 тыс. т. Турецкие металлопрокатные предприятия в январе-феврале снизили импорт стальной заготовки на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 265 тыс. тонн.

Турецкие металлургические компании по итогам первого квартала подняли увеличили импорт черного лома на 26,2% сравнительно с таким же периодом 2017 года, до 5,4 млн т, по данным Turkish Iron&Steel Producers' Association.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их импорте в Украину.