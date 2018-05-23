В Турцию поднялся на 60% квартальный импорт слябов

Металлургические компании Турции на протяжении марта увеличили уровень импорт слябов на 73,7% на годовой основе. Таким образом они стали продавать до 476,6 тыс. т. продукции.
Об этом информируют данные Института статистики Турции TUIK.
Если отталкиваться от показателей финансового эквивалента, то уровень поднялся на 122,1%, до 246 млн долл. В общем, с января по март 2018 года турецкая скупка стальных слябов увеличилась на 60% к такому же периоду 2017 года, до 1,1 млн т., его цена - на 107,6%, то есть до 546 млн долл.
В это же время за первый квартал турецкая скупка стальных слябов из России равнялся 565,4 тыс. т., из Украины - 180 тыс. т. Турецкие металлопрокатные предприятия в январе-феврале снизили импорт стальной заготовки на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 265 тыс. тонн.
Турецкие металлургические компании по итогам первого квартала подняли увеличили импорт черного лома на 26,2% сравнительно с таким же периодом 2017 года, до 5,4 млн т, по данным Turkish Iron&Steel Producers' Association.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их импорте в Украину.
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