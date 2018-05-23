12:16 23.05.2018 | Экономика | Новости
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В Турцию поднялся на 60% квартальный импорт слябов

Металлургические компании Турции на протяжении марта увеличили уровень импорт слябов на 73,7% на годовой основе. Таким образом они стали продавать до 476,6 тыс. т. продукции.

В Турцию поднялся на 60% квартальный импорт слябов

Об этом информируют данные Института статистики Турции TUIK. 

Если отталкиваться от показателей финансового эквивалента, то уровень поднялся на 122,1%, до 246 млн долл. В общем, с января по март 2018 года турецкая скупка стальных слябов увеличилась на 60% к такому же периоду 2017 года, до 1,1 млн т., его цена - на 107,6%, то есть до 546 млн долл. 

В это же время за первый квартал турецкая скупка стальных слябов из России равнялся 565,4 тыс. т., из Украины - 180 тыс. т. Турецкие металлопрокатные предприятия в январе-феврале снизили импорт стальной заготовки на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 265 тыс. тонн.

Турецкие металлургические компании по итогам первого квартала подняли увеличили импорт черного лома на 26,2% сравнительно с таким же периодом 2017 года, до 5,4 млн т, по данным Turkish Iron&Steel Producers' Association. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их импорте в Украину.


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