13:59 22.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ назначил аукцион по продаже недвижимость банков-должников

Национальный банк Украины выставил на аукцион полученную в счет погашения долгов банков недвижимость.

НБУ назначил аукцион по продаже недвижимость банков-должников

Управление закупок регулятора в соответствии с решением правления Национального банка от 15 мая 2018 года №274-рш проведет аукционы на сайте www.zakupki.prom.ua. Как говорится в сообщении пресс-службы НБУ, всего будет выставлено тринадцать объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Национальным банком в счет погашения долгов по кредитам, предоставленным банкам.

При этом три объекта недвижимого имущества из тринадцати выставляются повторно.

Электронные торги состоятся 5 июня 2018 года с девяти часов утра до шести часов вечера,- пояснили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле в Украине выросли банковские вклады в гривне и иностранной валюте на 1,5 процента. Показатель растет с начала года. Кроме того, в прошлом месяце банки сократили перед НБУ задолженность по кредитам рефинансирования почти на пять процентов.


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