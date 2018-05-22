НБУ назначил аукцион по продаже недвижимость банков-должников

Управление закупок регулятора в соответствии с решением правления Национального банка от 15 мая 2018 года №274-рш проведет аукционы на сайте www.zakupki.prom.ua. Как говорится в сообщении пресс-службы НБУ, всего будет выставлено тринадцать объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Национальным банком в счет погашения долгов по кредитам, предоставленным банкам.

При этом три объекта недвижимого имущества из тринадцати выставляются повторно.

Электронные торги состоятся 5 июня 2018 года с девяти часов утра до шести часов вечера,- пояснили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле в Украине выросли банковские вклады в гривне и иностранной валюте на 1,5 процента. Показатель растет с начала года. Кроме того, в прошлом месяце банки сократили перед НБУ задолженность по кредитам рефинансирования почти на пять процентов.