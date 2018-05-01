Климкин и премьер Египта обсудили участие украинских компаний в проектах Египта

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, Климкина пригласил нанести официальный визит в Арабскую Республику Египет министр иностранных дел Самех Шукри.

В основном внимание акцентировалось на путях активизации взаимодействия в направлении торгово-экономических отношений. Среди них стоит вопрос поддержания активного диалога на уровне внешнеполитических ведомств, сотрудничество в торгово-экономической, образовательной, культурной и других сферах.

Чиновники подчеркнули взаимную заинтересованность государств во внедрении весомого потенциала сотрудничества в туристической сфере. На туристическом рынке Египта украинские туристы занимают весомую нишу с показателями к росту.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", уже этим летом будут осуществляться первые поставки трамваев в Египет от украинской компании "Татра-Юг".