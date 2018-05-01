13:54 01.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Климкин и премьер Египта обсудили участие украинских компаний в проектах Египта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом, какие существуют перспективы участия украинских компаний в масштабных египетских проектах во время деловой встречи в Египте.

Климкин и премьер Египта обсудили участие украинских компаний в проектах Египта

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, Климкина пригласил нанести официальный визит в Арабскую Республику Египет министр иностранных дел Самех Шукри.

В основном внимание акцентировалось на путях активизации взаимодействия в направлении торгово-экономических отношений. Среди них стоит вопрос поддержания активного диалога на уровне внешнеполитических ведомств, сотрудничество в торгово-экономической, образовательной, культурной и других сферах.

Чиновники подчеркнули взаимную заинтересованность государств во внедрении весомого потенциала сотрудничества в туристической сфере. На туристическом рынке Египта украинские туристы занимают весомую нишу с показателями к росту.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", уже этим летом будут осуществляться первые поставки трамваев в Египет от украинской компании "Татра-Юг".


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