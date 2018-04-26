Украина подняла экспорт меда почти на 4%

Об этом сообщает "Держзовнішінформ".

Сообщается, что за этот период было экспортировано 4,42 тысячи тонн стоимостью 8,99 млн долларов, по ценовому фактору это на 2% больше, чем в феврале 2018 года.

Отмечается, что средняя экспортная стоимость в марте равнялась 2,224 тысячи долларов за тонну. Это на 40 долларов/тонна, или 1,8% ниже, чем в феврале.

За время с начала 2018 года по март указанного продукта было продано 10,14 тысяч тонн за 22,824 млн долларов при средней экспортной цене в 2,251 тысячи долларов/тонна.Глаными скупщиками украинского меда за этот период стали Германия (27% всего экспорта), Бельгия (18%), Польша (17%), США (8%) и Литва (7%).

Что касается импорта меда в Украине, то с января по март было закуплено лишь одну тонну на сумму восем тысяч долларов.

Наивысшая стоимость при поставках коммерческих объемов меда зафиксирована в такие государства: Швейцарию (3,346 тысячи долларов/тонну), Испанию (2,612 тысячи долларов/тонну), Турцию (2,438 тысячи долларов/тонну), Болгарию (2,398 тысячи долларов/тонну) и Израиль ( 2,38 тысячи долларов/тонну).

Другие государства-производители поставляли в Европу мед за этот период при таких ценах: Мексика - 3,08-3,465 тысячи долларов/тонну, Китая - 1,68 тысячи долларов/тонну, Бразилии - 4,3-4,55 тысячи долларов/тонну, Австралии - 4,65-4,675 тысячи долларов/тонну, Аргентины - 2,7-2,94 тысячи долларов/тонну.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", государственное предприятие "Укрспирт" отправит 32 тыс. дал спирта в Турцию, который Украина с 2006 года не экспортировала по этому направлению.