Кабмин утвердил Госпрограмму повышения безопасности на дорогах до 2020 года

В частности, правительство сегодня одобрило постановление "Об утверждении Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года".

При этом, представляя программу министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил два процесса - восстановление дорог и повышения безопасности, поскольку, по его словам, передвижения по них должны идти параллельно, ведь количество ДТП на отремонтированных дорогах, как правило, увеличивается.

Цель программы достичь следующих показателей: нулевая смертность на дорогах, уменьшение травматизма на дорогах на 90%. На это предусмотрено 35 млрд грн из дорожного фонда на безопасность, - подчеркнул Омелян.

Министр также пояснил, что одна из целей программы снижения уровня смертности в результате ДТП минимум на 30% к 2020 году, но в целом цель - сокращение смертности на 50%. Кроме того, программа предусматривает снижение степени тяжести последствий ДТП, уменьшение социально-экономических потерь от ДТП и тому подобное.

Согласно государственной программы:

На инфраструктуру безопасности, в частности, кольцевые развязки, их запланировано 500 с финансированием более чем миллиард гривен.

Островки на въездах в населенные пункты - тоже 500 - около миллиарда гривен.

Безопасные пешеходные переходы - 6400 - более миллиарда гривен.

Пешеходные переходы с осветительными панелями - 1,5 тысячи единиц - 150 миллионов гривен.

Ликвидация мест концентрации ДТП на дорогах - насчитали 109 мест - 259 миллионов гривен.

Новое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и тому подобное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство утвердило с доработкой в трехдневный срок распоряжения Кабинета министров "Об одобрении проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы".