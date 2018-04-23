15:58 23.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине выросли цены на автогаз

В последнее время в Украине можно наблюдать тенденцию повышения стоимости отечественных сетей АЗС. Так, с 20 по 23 апреля цена автогаза выросла на 2-50 копеек за литр.

В Украине выросли цены на автогаз

Согласно недавно полученным сведениям, наибольший рост произошел в сетях Катрал и Chipo, где стоимость СУГ выросла на 50 коп./л и 40 коп./л, – до 12,77 грн/л и  12,59 грн/л, соответственно. При этом, в сетях Нефтек, Овис, и Род-Ник автогаз подорожал на 30 коп./л.

В свою очередь на 2-17 коп./л выросли цены на заправках WOG, Автотранс, Авиас, Marshal, БРСМ-Нафта,  Рур Групп, ОККО, Укрнафта и Mango.

Средняя цена сжиженного газа по Украине 23 апреля составила 12,53 грн/л (+5 коп./л).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вблизи АЗС в Одессе вспыхнули складские помещения. Возгорание началось в Суворовском районе города в помещении столярного цеха, на место инцидента моментально прибыли спасатели.


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